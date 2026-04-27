Пушилин рассказал о подвиге российского штурмовика в ДНР

Пушилин: российский солдат в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ
Боец российского штурмового подразделения в одиночку уничтожил три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Max.

«Боец одного из штурмовых подразделений, действуя в одиночку, уничтожил три «опорника» противника <…>. Это заслуживает особого уважения», — сказал он.

По данным Пушилина, это произошло на добропольско-красноармейском направлении, военнослужащий при этом воспользовался взрывными устройствами.

Ранее стало известно, что российский боец Сергей Юрашев во время выполнения первого боевого задания в зоне СВО смог в одиночку удержать позиции российских войск в течение 68 дней. За это 21-летний военнослужащий получил звание Героя России.

До этого другой Герой России, российский офицер Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрыл отход 150 бойцов под Киевом.

Ранее российский боец с позывным «Перс» ликвидировал двух противников в ДНР, оставшись безоружным.

 
