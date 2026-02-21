Герой России рассказал, как прикрыл отход 150 бойцов под Киевом

Герой РФ Цыдыпов рассказал, как в 2022 году прикрыл отход 150 бойцов под Киевом

30 марта 2022 года колонна 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады при передислокации попала в засаду под Киевом. Лейтенант Балдан Цыдыпов прикрывал отход полутора сотен своих сослуживцев, рассказал сам военный в беседе с изданием mk.ru.

БМП-2, в котором находился взвод Цыдыпова, замыкала колонну. Украинские военные подбили бронемашину. В результате лейтенант получил тяжелую контузию и ранение. Несмотря на это, офицер развернул БМП-2 и прикрывал огнем отход сослуживцев. Он стрелял по огневым точкам ВСУ из пушки и пулемета. Когда боеприпасы закончились, Цыдыпов выбрался из бронемашины и продолжил сдерживать атаки противника в одиночку. Он получил еще одно тяжелое ранение.

«Я успел вколоть себе обезболивающий укол, то отключался, то снова приходил в себя. В забытьи услышал гул моторов, подумал, может, это ВСУ на технике подходят. Открыв глаза, увидел, что это наши танки. Из последних сил поднял руку. Меня заметили. Среди бойцов оказался мой знакомый. Меня закинули на танк, повезли в город. По-моему, это был Гостомель. Перевязали в каком-то гараже», — рассказал Цыдыпов.

По словам лейтенанта, после этого его эвакуировали в Гомель.

Впоследствии офицеру сделали 26 операций, врачи извлекли из его тела почти 2 кг осколков. В ходе одной из операций ему ампутировали стопу. После протезирования Цыдыпов начал служить Отечеству на другом поприще — возглавил департамент по патриотической работе в Российском обществе «Знание».

