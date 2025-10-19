На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец без оружия ликвидировал двух противников в ДНР

В ДНР российский боец уничтожил двух противников, оставшись без автомата
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В ДНР российский военнослужащий с позывным «Перс» сумел уничтожить двух украинских боевиков, оставшись без автомата после атаки дрона. Об этом рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным «Боец».

По его словам, «Перс» находился на опорном пункте, когда по нему сработал FPV-дрон, прижавший его автомат к броне. Солдата перевели в другой блиндаж, и там он заметил двух украинских солдат. Притворившись своим, он подошел к ним и после короткой схватки ножом ликвидировал одного из противников, завладев его оружием, а второго нейтрализовал уже с автоматом.

Командир подчеркнул, что действия бойца продемонстрировали находчивость и смелость в условиях прямого контакта с противником.

До этого стало известно, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в Донецкой народной республике в 2023 году. Его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты.

Ранее российский боец рассказал, как наемники ВСУ бросили раненых и сбежали.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами