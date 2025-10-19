Российский боец без оружия ликвидировал двух противников в ДНР

В ДНР российский военнослужащий с позывным «Перс» сумел уничтожить двух украинских боевиков, оставшись без автомата после атаки дрона. Об этом рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным «Боец».

По его словам, «Перс» находился на опорном пункте, когда по нему сработал FPV-дрон, прижавший его автомат к броне. Солдата перевели в другой блиндаж, и там он заметил двух украинских солдат. Притворившись своим, он подошел к ним и после короткой схватки ножом ликвидировал одного из противников, завладев его оружием, а второго нейтрализовал уже с автоматом.

Командир подчеркнул, что действия бойца продемонстрировали находчивость и смелость в условиях прямого контакта с противником.

До этого стало известно, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в Донецкой народной республике в 2023 году. Его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты.

Ранее российский боец рассказал, как наемники ВСУ бросили раненых и сбежали.