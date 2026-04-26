В районе Череповецкой индустриальной зоны сбили несколько беспилотников

Предварительно, 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены в районе Череповецкой индустриальной зоны. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в районе Череповецкой индустриальной зоны сбито порядка 14 БПЛА», — говорится в публикации.

Вечером 25 апреля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Позже он уточнил: силы противовоздушной обороны (ПВО) и огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В результате атаки мужчина, который находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова, не выжил. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее в небе над Ярославлем раздались взрывы.