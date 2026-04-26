Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают новую атаку ВСУ

Российские военные снова отражают атаку украинских войск в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре воздушные цели в районе Северной стороны», — уточнил он.

Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Вечером 25 апреля губернатор сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Позже губернатор уточнил: силы противовоздушной обороны (ПВО) и огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В результате атаки мужчина, который находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова, не выжил. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее в небе над Ярославлем раздались взрывы.