В Вологодской области сбили два БПЛА

В ходе работы сил ПВО над Череповецкой промплощадкой были сбиты два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В ходе работы сил ПВО над Череповецкой промплощадкой были сбиты два БПЛА. Возгораний нет. Оперативные службы работают», — написал он.

Филимонов призвал местных жителей сохранять спокойствие, но сохранять бдительность. В случае обнаружения обломков беспилотников — не трогать их, не подходить близко, а сразу обратиться в МЧС по номеру 112.

Вечером 25 апреля Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку украинских беспилотник на Севастополь. Позже губернатор уточнил, что силы средства ПВО сбили 43 беспилотников. Изначально было известно о двух пострадавших горожанах.

Позже, подводя итоги атаки на город, губернатор уточнил, что один местный житель не выжил, еще трое пострадали.

Ранее четверо жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ.

 
