Четверо жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Во время очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль получили ранения четверо человек. Пострадали двое мужчин и двое подростков 12 и 13 лет. Их доставили в Шебекинскую больницу.

«Многоквартирный дом в городе Алексеевка атакован беспилотником самолётного типа. Загорелся балкон в одной из квартир - пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания», — добавил он.

23 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по частному жилому дому в селе Репяховка в Белгородской области. В результате атаки пострадали отец и его сын. Старшего мужчину доставили в медицинское учреждение с осколочными ранениями конечностей, головы и живота. Младшего мужчину спасти не удалось, рассказал губернатор региона.

Ранее ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области.