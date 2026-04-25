На подлете к Севастополю сбили девять БПЛА

Развожаев сообщил об уничтожении девяти БПЛА над Севастополем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении девяти БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы! Уже сбито 9 БПЛА. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал он.

Тем кто находится на улице, необходимо проследовать к ближайшему укрытию. Дома же стоит отойти подальше от окон.

Развожаев пояснил, что вражеские БПЛА сбивают всеми возможными способами, в том числе стрелковым оружием. Губернатор отметил, что пули, не попавшие в цель, «с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз».

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. На всей территории Свердловской области вводили режим «Ковер», временно ограничивалась работа аэропорта Кольцово. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Девять человек обратились за медицинской помощью после атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе зафиксировали повреждения после атаки беспилотников.