Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Война США и Израиля против Ирана
Собянин: средства ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент.

Утром 25 апреля в Минобороны рассказали, что за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, а также над двумя морями.

По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.

 
