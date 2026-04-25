В России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск

Генерал-майор Попов: ВС РФ жестко ответят на атаки дронов Украины на Урал
Москва жестко ответит Киеву после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Екатеринбург и Челябинск. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Мы в общей системе ответа, потому что они (Украина. — «Газета.Ru») действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения», — отметил Попов.

По его словам, Вооруженные силы РФ продолжат наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, за медицинской помощью обратились девять человек, одной женщине потребовалась госпитализация. В здании оказались повреждены 44 квартиры, жильцов решили эвакуировать. Для людей организовали пункт временного размещения.

В тот же день в Челябинской области отразили атаку дронов на объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала. Повреждений также не зафиксировали.

Ранее эксперт назвал возможное место запуска БПЛА, атаковавших Екатеринбург.

 
