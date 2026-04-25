В России за ночь перехватили более 120 беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Этой ночью в центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую многоэтажку, после чего к медикам обратились шесть человек, писал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, в результате происшествия тяжелых пострадавших нет. У обратившихся в основном диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одна женщина была госпитализирована, еще пять человек отказались от госпитализации.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге.