Глава ДНР посетил освобожденный Димитров

Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили освобожденный город Димитров и пообщались с живущими там людьми, сообщается в Telegram-канале главы ДНР.

Пушилин отметил, что в городе остаются люди, которым оказывают необходимую помощь.

«Местные жители озвучили перечень вопросов, которые идентичны тем, с которыми мы сталкивались и в других освобожденных населенных пунктах. Взяли их в работу. Продолжим оказывать поддержку людям», — написал он.

Также глава ДНР и Сергей Кириенко встретились с бойцами 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого Главы ДНР Александра Захарченко и 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой специального назначения, которые освобождают территорию ДНР.

«Вручили защитникам заслуженные государственные награды», — добавил он.