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В зоне СВО умер украинский актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Жена украинского актера Фелипенко сообщила о его смерти в зоне спецоперации
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y.felipenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга украинского актера Юрия Фелипенко Катерина Мортрич в социальных сетях сообщила о его смерти в зоне специальной военной операции.

Женщина отметила, что ее «будто уничтожили».

«Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом», — написала она.

Мортрич пообещала опубликовать детали прощания с актером позднее.

Филипенко родился в 1993 году в Запорожье. Он служил в Киевском академическом драматическом театре и озвучивал зарубежные фильмы и мультфильмы. В кинематографе Филипенко дебютировал в девятом сезоне российского сериала «Возвращение Мухтара». После этого он начал сниматься в популярных украинских лентах.

Филипенко вступил в украинскую армию в 2023 году, став членом батальона «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в зоне украинского конфликта погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, служивший в ВСУ с 2022 года. Информацию о его гибели подтвердила супруга артиста в социальных сетях.

Ранее известный украинский актер Алексей Самойленко погиб в зоне СВО.

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