В Кремле отреагировали на нарушения перемирия со стороны Украины

Песков о пасхальном перемирии: нарушений со стороны Киева было много
Нарушений со стороны Украины пасхального перемирия было много — цифры говорят сами за себя. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Цифра говорящая», — так представитель Кремля прокомментировал информацию Минобороны России о том, что за время перемирия украинская сторона нарушила договоренности более 6 тысяч раз.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь праздника Пасхи, действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов до его начала заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». По истечении пасхального перемирия министерство обороны России сообщило, что было зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский потерял контроль над ВСУ.

 
Теперь вы знаете
