Эксперт описал действия России, если дроны ВСУ продолжат лететь через страны Балтии

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv описал действия России, в случае, если украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжат лететь через территорию стран Балтии. По его мнению, ответ Москвы может быть последовательным.

Сперва российские системы ПВО могут начать сбивать дроны над территорией Прибалтики, до того как они пересекут границу. Следующим шагом станут удары по «чувствительным местам» в Эстонии, Литве и Латвии, пояснил эксперт.

«У нас всегда сначала идет предупреждение, а потом уже какие-то действия», — сказал Леонков.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что балтийские страны открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии позднее заверили, что Прибалтика не участвует в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

