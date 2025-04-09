Парламент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда

Парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. Об этом сообщает Barron's.

В публикации подчеркивается, что законопроект должен укрепить безопасность Эстонии на море. Нововведение вступит в силу только после подписания президентом и дальнейшего обнародования документа.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Также в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО не нашли доказательств причастности РФ к диверсиям в Балтийском море.