Наемник из Испании Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в ВСУ

Примкнувший к Вооруженным силам Украины (ВСУ) наемник из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. В интервью газете Periodico он рассказал, что к иностранцам там относятся как к «пушечному мясу».

39-летний каталонец рассказал, что провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года. Он принимал участие в конфликте в качестве снайпера. Эстевез признался, что условия содержания военных ужасны. По словам наемника, им не хватает всего, начиная от оборудования, заканчивая одеждой.

«Там царит масштабная коррупция. Часть поступившего оборудования исчезает. Затем вы видите его на рынках Киева. Солдаты сами покупают его, чтобы взять с собой на фронт», — поделился деталями наемник.

Также он пожаловался на отношение к иностранцам со стороны граждан Украины, которые не жалеют их жизни. По словам Эстевеза, неподготовленных наемников часто отправляют на заранее провальные миссии, используя их как «пушечное мясо».

Кроме того, каталонец рассказал, что поначалу получал €3-3,5 тысячи в месяц. Но по мере развития конфликта зарплаты наемников начали уменьшаться. Позже он уже получал €1,5 тысячи, остальная половина выплачивалась только за нахождение в опасной зоне.

До этого наемник ВСУ рассказал, почему украинцы терпят неудачи на линии фронта. Он считает, что тяжелая ситуация у ВСУ наблюдается из-за перебоев в поставках западного вооружения. Он обратился к европейским политикам, заявив, что считает недопустимым задержки помощи Киеву.

Ранее наемник ВСУ из Чехии рассказал о состоянии украинских военных.