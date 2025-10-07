На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наемники из Колумбии вновь призвали власти страны вызволить их с Украины

Наемники из Колумбии вновь попросили МИД страны вызволить их с Украины
true
true
true
close
Global Look Press

Колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил МИД Колумбии о помощи. Он разместил в социальных сетях соответствующее видеообращение, сообщает РИА Новости.

Наемник призвал министерство иностранных дел Колумбии связаться с посольством страны в Польше. По его словам, он с сослуживцами «находится в 20 минутах от границы».

«Просим срочно оказать нам международную помощь. Мы полтора месяца назад попросили нас отпустить, но нас не хотят отпускать», — заявил наемник.

Также он сказал, что его и сослуживцев удерживают в некоем помещении и не отдают паспорта.

До этого наемники из Колумбии обратились к президенту республики Густаво Петро, прося спасти их с Украины. В видеообращении к главе государства наемники просят его или МИД Колумбии вмешаться и взять ответственность за их жизни, поскольку они больше не хотят «работать» на Украине. После того как 40 колумбийцев потребовали от украинского командования отпустить их на родину, их удерживали в течение двух дней под арестом, затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу.

По словам наемников, украинским властям нельзя верить, так как их обещания чрезвычайно лживы.

Ранее наемники из Колумбии столкнулись с преградой при попытке покинуть Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами