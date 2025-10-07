Наемники из Колумбии вновь попросили МИД страны вызволить их с Украины

Колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попросил МИД Колумбии о помощи. Он разместил в социальных сетях соответствующее видеообращение, сообщает РИА Новости.

Наемник призвал министерство иностранных дел Колумбии связаться с посольством страны в Польше. По его словам, он с сослуживцами «находится в 20 минутах от границы».

«Просим срочно оказать нам международную помощь. Мы полтора месяца назад попросили нас отпустить, но нас не хотят отпускать», — заявил наемник.

Также он сказал, что его и сослуживцев удерживают в некоем помещении и не отдают паспорта.

До этого наемники из Колумбии обратились к президенту республики Густаво Петро, прося спасти их с Украины. В видеообращении к главе государства наемники просят его или МИД Колумбии вмешаться и взять ответственность за их жизни, поскольку они больше не хотят «работать» на Украине. После того как 40 колумбийцев потребовали от украинского командования отпустить их на родину, их удерживали в течение двух дней под арестом, затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу.

По словам наемников, украинским властям нельзя верить, так как их обещания чрезвычайно лживы.

Ранее наемники из Колумбии столкнулись с преградой при попытке покинуть Украину.