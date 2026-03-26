Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и не допустить эвакуации жителей на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Бойцов, отобранных из состава 33-го отдельного штурмового полка, перебрасывают в Шосткинский район, чтобы воздействовать на состав 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго», в котором более 40 человек отказались выполнять боевые задачи.

Кроме того, военным приказано повлиять на местных жителей, чтобы избежать их эвакуации на российскую территорию.

До этого российские войска обнаружили на позициях ВСУ в Харьковской области ямы для пойманных дезертиров и отказников. По информации силовиков, внутри одной из них находилось три обезображенных тела украинских военных с признаками физического воздействия.

7 января в российских силовых структурах заявили, что на Украине насчитывается около 300 тысяч дезертиров.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.