Военнослужащие 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ покинули свои позиции в лесном массиве рядом с селом Новодмитровка Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, в Краснопольском районе Сумской области после комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие этой бригады оставили занимаемые позиции.

Он добавил, что родственники бойцов 119-й бригады активно ищут через соцсети пропавших без вести близких, которых мобилизовали принудительно. В силовых структурах отметили, что анализ публикаций показал: возраст многих военнослужащих этого подразделения превышает 50 лет.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на Украине захотели заменить уличную «бусификацию» цифровой.