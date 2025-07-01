«Уводили самолет до последнего». В Нижегородской области разбился Су-34

Истребитель Су-34 разбился в Нижегородской области. Пилотам удалось катапультироваться, но один из них не выжил. В поисковой операции задействовали не только спасателей и вертолет, но и лесников. Подробнее об обстоятельствах и причинах крушения самолета — в материале «Газеты.Ru».

В Нижегородской области в окрестностях города Кулебаки 1 июля потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. По информации Telegram-канала «112», самолет в результате инцидента разрушен. Огня или дыма с земли не наблюдалось, уточнил Mash.

«Пилоты уводили самолет от населенных пунктов до последнего», — отметили авторы Telegram-канала.

Экипаж успел катапультироваться. На его поиски выдвинулись не только спасатели и оперативные службы, но и лесники — они прочесывали местность на юго-востоке от поселка Велетьма. Кроме того, был задействован вертолет.

«Техника и люди на пределе своих возможностей», — прокомментировал поисковую операцию Telegram-канал Aviahub.

Сначала нашли первого пилота. Как заметил Mash, на нем не было «ни царапины» . Второго военнослужащего смогли отыскать благодаря аварийному маячку. Позже он умер из-за полученных травм.

«Катапультировавшись, он неудачно приземлился на дерево. Прибывшие спасатели передали его медикам, но те не смогли помочь мужчине», — добавил Mash.

Почему Су-34 разбился?

Крушение истребителя произошло около 13:00 по московскому времени при выполнении планового учебно-тренировочного полета, заявило Минобороны России.

В ведомстве назвали причину инцидента: при заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси . Экипаж несколько раз попытался устранить неисправности в полете, но ситуация не изменилась. В итоге руководитель полетов дал экипажу команду вывести Су-34 в безопасную зону и катапультироваться.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что к месту аварии была отправлена поисково-спасательная команда, чтобы эвакуировать экипаж на аэродром базирования.

На место крушения истребителя вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

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Стоит отметить, что в конце марта экипаж Су-34 совершил посадку «на брюхо» и остался невредимым. По информации Aviahub, подобная посадка истребителя произошла впервые. Похожий инцидент уже случался, но тогда у самолета была выпущена передняя стойка шасси.

«Основа ударной мощи»

Истребители Су-34 задействованы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как следует из сводок Минобороны России, эти самолеты регулярно наносят удары по военной инфраструктуре, бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в середине июня Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». В Минобороны подчеркнули, что экипаж воздушного судна при выполнении боевой задачи применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Кроме того, истребители Су-34 применялись для освобождения территории Курской области от украинских военных формирований. Так, в январе экипаж воздушного судна с помощью авиабомб уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в одном из приграничных районов региона. Удар наносился по разведанным целям.

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В апреле российские войска получили от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) партию новых Су-34. В «Ростехе» подчеркнули, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и их проверили в разных режимах работы.

«Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой «селезень» — лучший самолет в своем классе. Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО и демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», — подчеркнул первый заместитель гендиректора «‎Ростеха» Владимир Артяков.

Что известно о Су-34? Серийное производство двухместного истребителя-бомбардировщика начали в 2005 году.



Государственные испытания были завершены в апреле 2011-го. В марте 2014 года Су-34 был принят на вооружение российских войск. По боевым возможностям он относится к поколению самолетов 4+.



Длина Су-34 составляет 23,4 м, размах крыльев — 15,2 м, высота — 6 м. Максимальный радиус действия с подвесными топливными баками — 1700 км. Может развить скорость до 1900 км\ч. Беспосадочный полет длиться до 10 часов.



На самолете используется высокоточное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности и широкий спектр неуправляемого оружия. Он предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.



В военных кругах Су-34 иногда называют «утенком» или «боевым селезнем» — из-за необычной формы кабины.

В «Ростехе» добавили, что Су-34 может работать «при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий».