В Сибири туристы посадили вертолет на замершую реку и пошли играть в хоккей

Сибирский фотограф Вадим Махоров с друзьями посадили вертолет на замершую реку Текелю у подножия горы Белухи на Алтае и сыграли в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «112».
«Они приземлились туда прямо на вертолете и погоняли шайбу. Вадим радостно поделился с подписчиками тем, что игра состоялась на высоте 2500 метров», — сказано в посте.
На кадрах, опубликованных каналом, видно, как компания кидает шайбу на лед и играет в хоккей на замершей реке.
Вскоре после публикации видео в соцсетях инцидентом заинтересовались правоохранители. Теперь Горно-Алтайская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства посадки вертолета на реку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
Раннее вертолетам запретили летать у аэропорта в Вашингтоне из-за прошлогодней трагедии.