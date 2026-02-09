Размер шрифта
В Сибири туристы посадили вертолет на замершую реку и пошли играть в хоккей

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сибирский фотограф Вадим Махоров с друзьями посадили вертолет на замершую реку Текелю у подножия горы Белухи на Алтае и сыграли в хоккей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

«Они приземлились туда прямо на вертолете и погоняли шайбу. Вадим радостно поделился с подписчиками тем, что игра состоялась на высоте 2500 метров», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как компания кидает шайбу на лед и играет в хоккей на замершей реке.

Вскоре после публикации видео в соцсетях инцидентом заинтересовались правоохранители. Теперь Горно-Алтайская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства посадки вертолета на реку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Раннее вертолетам запретили летать у аэропорта в Вашингтоне из-за прошлогодней трагедии.
 
