В Иране рассказали о работе АЭС «Бушер» после обстрелов

Атомная электростанция (АЭС) «Бушер» продолжает функционировать, несмотря на обстрелы США и Израиля. Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

«По той информации, которой я располагаю, станция функционирует», — сказал он.

До этого Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что Израиль и США нанесли третий за месяц удар по АЭС «Бушер», на которой работают российские специалисты.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее глава «Росатома» рассказал об эвакуации российских специалистов с АЭС в Иране.