В Брянской области во время атаки дронов пострадали мирные жители

Богомаз: в селе Курковичи дроны-камикадзе ранили двух мирных жителей
В Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате атаки пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте работают оперативные и экстренные службы, заключил губернатор.

До этого водитель и два пассажира были ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в населенном пункте Демьянки Стародубского района.

На днях две женщины получили ранения в результате артиллерийского удара ВСУ в поселке Белая Березка в Трубчевском районе. Всех пострадавших доставили в больницу.

Утром 23 марта украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие в поселке Сосница, расположенном в Севском районе Брянской области, в результате чего пострадали два сотрудника. Кроме того, при атаке были повреждены два грузовых автомобиля.

Ранее украинские войска атаковали вышку телецентра в Донецке.

 
