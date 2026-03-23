Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Поселок в Брянской области подвергся артиллерийскому обстрелу

Богомаз: две жительницы брянского поселка Белая Березка пострадали при атаке ВСУ
Антон Ваганов/Reuters

Две женщины получили ранения в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что атаке подвергся поселок Белая Березка в Трубчевском районе.

«К сожалению, ранены две мирные жительницы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава российского субъекта.

По его словам, три многоквартирных дома в Белой Березке получили повреждения.

Утром 23 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал предприятие «Мираторга» в поселке Сосница, расположенном в Севском районе Брянской области. Как рассказал Богомаз, два сотрудника получили ранения. Кроме того, были повреждены два грузовых автомобиля. На место происшествия выезжали представители оперативных и экстренных служб.

В период с 8:00 мск 22 марта до 8:00 мск 23 марта в небе над Брянской областью перехватили и уничтожили 248 дронов ВСУ. Губернатор региона отметил, что украинские военные использовали для атак БПЛА самолетного типа.

Ранее дроны-камикадзе атаковали школу в Брянской области.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!