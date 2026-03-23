Поселок в Брянской области подвергся артиллерийскому обстрелу

Богомаз: две жительницы брянского поселка Белая Березка пострадали при атаке ВСУ

Две женщины получили ранения в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что атаке подвергся поселок Белая Березка в Трубчевском районе.

«К сожалению, ранены две мирные жительницы. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава российского субъекта.

По его словам, три многоквартирных дома в Белой Березке получили повреждения.

Утром 23 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал предприятие «Мираторга» в поселке Сосница, расположенном в Севском районе Брянской области. Как рассказал Богомаз, два сотрудника получили ранения. Кроме того, были повреждены два грузовых автомобиля. На место происшествия выезжали представители оперативных и экстренных служб.

В период с 8:00 мск 22 марта до 8:00 мск 23 марта в небе над Брянской областью перехватили и уничтожили 248 дронов ВСУ. Губернатор региона отметил, что украинские военные использовали для атак БПЛА самолетного типа.

