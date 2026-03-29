Российские войска продвинулись к каналу Северский Донец – Донбасс

ВС России сократили расстояние до канала Северский Донец – Донбасс
После взятия Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас расстояние до канала Северский Донец - Донбасс существенно сократилось после освобождения Брусовки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние не превышает нескольких километров.

28 марта сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Брусовка в ДНР. В боях за село участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

27 марта в Минобороны России рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» заняли села Песчаное и Шевяковка в Харьковской области, а также село Потаповка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Юг» выбили украинских солдат из села Никифоровка в ДНР.

Ранее российские военные взяли под контроль Никифоровку.

 
От VK Fest до «Игромира». Лучшие фестивали России 2026 года: куда поехать в этом сезоне
