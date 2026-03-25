Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные взяли под контроль Никифоровку

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили Никифоровку», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также лишились трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии. Кроме того, ВС России уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, а также склад горючего.

Утром 25 марта Минобороны РФ сообщило, что за ночь над Россией было уничтожено 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
