Российские военные взяли под контроль Никифоровку

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили Никифоровку», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также лишились трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии. Кроме того, ВС России уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, а также склад горючего.

Утром 25 марта Минобороны РФ сообщило, что за ночь над Россией было уничтожено 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.