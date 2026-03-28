ВС РФ выбили украинских солдат из села в ДНР

Минобороны России: военнослужащие освободили Брусовку в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Брусовка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, в боях за село участвовали подразделения группировки российских войск «Запад». Им удалось выбить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Брусовки в результате активных и решительных действий, подчеркивается в заявлении.

27 марта в Минобороны России рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Подразделения группировки войск «Север» заняли села Песчаное и Шевяковка в Харьковской области, а также село Потаповка в Сумской области. Бойцы группировки войск «Юг» выбили украинских солдат из села Никифоровка в ДНР.

За два дня этого в российских силовых структурах заявили, что ВС РФ создают огневой мешок для военных ВСУ вокруг двух городов в ДНР. Речь идет о Краматорске и Славянске. Как отметил советник главы республики Игорь Кимаковский, взятие под контроль Славянска идеологически важно для России, так как именно здесь в 2014 года началась Русская весна.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль единственный путь снабжения ВСУ в донецком городе Константиновке.

 
