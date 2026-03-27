Минобороны перечислило взятые РФ под контроль населенные пункты в зоне СВО за неделю

Минобороны: за неделю под контроль в зоне СВО РФ взяла четыре населенных пункта

Российские военнослужащие за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» сумели занять населенный пункт Потаповка в Сумской области, а также взять под контроль Песчаное и Шевяковку в Харьковской области. Бойцы Южной группировки, по словам Минобороны, освободили Никифоровку в Донецкой народной республике (ДНР).

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ВС России в период с 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, российские военные поразили места изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.