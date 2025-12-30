Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в 2025 году в ДНР

Пушилин: в ДНР в 2025 году освобождено 187 населенных пунктов

В 2025 году в Донецкой народной республике было освобождено 187 населенных пунктов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Он назвал этот год успешным в плане освобождения территорий республики.

«Кто бы что ни говорил, но мы-то сами ощущаем, что это такое для нашей крупной агломерации, когда линия фронта отодвигается, что значит каждый освобожденный населенный пункт. А за этот год освобождено более 187 населенных пунктов, но год еще не завершен», — добавил он.

29 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Дибров в Донецкой народной республике (ДНР).

По информации ведомства, территорию населенного пункта от противника зачистили подразделения группировки войск «Запад». Военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии.

Также в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.

