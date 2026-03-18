Американский авианосец, участвовавший в атаке на Иран, возвращается в порт после пожара

Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинул зону боевых действий с Ираном и отправился на ремонт после пожара на борту. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ford отправится из своего нынешнего местоположения в Красном море в бухту Суда на греческом острове Крит. Судно уже останавливалось в бухте Суда в конце февраля по пути в Красное море», — говорится в материале.

Представитель ВМС США отказался комментировать состояние авианосца, а также то, останутся ли в регионе сопровождающие его эсминцы. Источник агентства в министерстве обороны США заявил, что авианосная ударная группа авианосца продолжит действовать в Красном море.

По информации газеты The New York Times, пожар на атомном авианосце начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной и за короткое время распространился. Хоть инцидент и не представлял серьезной угрозы, условия на корабле стали хуже, поскольку моряки не могли стирать свои вещи в то время, как авианосец находится в открытом море 10-й месяц.

Ранее в Иране заявили, что солдаты США подожгли собственный авианосец.