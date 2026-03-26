Путин дал прогноз по завершению кризиса на Ближнем Востоке

В ходе встречи с представителями деловых кругов президент России Владимир Путин выразил оптимизм относительно скорого разрешения ближневосточного конфликта. Об этом сообщил Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

«Президент сказал, что надеется, что в ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис будет урегулирован», — подчеркнул он по итогам съезда РСПП.

Путин, по словам Шохина, отметил, что сверхприбыли, обусловленные ближневосточным кризисом, не продолжатся долго.

26 марта Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После окончания пленарной части мероприятия состоялась закрытая встреча главы государства с членами бюро правления РСПП и предпринимателями, которая продолжалась около двух часов.

28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также по американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось до трети морских поставок нефти. Это спровоцировало скачок цен на нефть.

Ранее Путин предостерег бизнес от быстрого расходования доходов от роста цен на нефть.