СМИ раскрыли, чем обернется для американских военных вторжение на остров Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки сухопутных войск для захвата иранского острова Харк, однако эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Как следует из текста, ВС США, вероятно «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которому стремится Трамп». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не «решающей победе».

Американские войска будут подвергаться ракетным и беспилотным атакам, включая небольшие, но опасные дроны с камерами, оснащенные объективами от первого лица, которые уже используются в конфликте на Украине, отмечают аналитики.

Кроме того, захват острова Харк вряд ли заставит Иран открыть Ормузский пролив. Напротив, Тегеран может принять решение установить больше мин, нацеленных на судоходство, что сделает регион еще более опасным, пишет Reuters.

На этой неделе генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

