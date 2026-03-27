Названы страны, предоставившие США территорию для ударов по Ирану

Tasnim: пять арабских государств предоставили США территорию для ударов по Ирану

Пять арабских государств Персидского залива предоставили США территорию для нанесения ударов по территории Ирана. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт предоставили свои территории и воздушные пространства для американской стороны.

Также в этих странах находятся военные базы США, которые используются для ударов по Исламской Республике.

Накануне Иран направил официальный ответ на план США по завершению конфликта, Тегеран ждет реакции Вашингтона.

До этого газета The New York Times написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли требования Ирана к США.