Хуситы рассказали, в какой ситуации вступят в конфликт на Ближнем Востоке

Reuters

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка «Ансар Аллах» готова вступить в боевые действия в регионе, если того потребуют обстоятельства. Об этом сообщает Al Jazeera.

По его словам, подобное может произойти в ситуации, которая вызовет необходимость дать военный ответ, движение вмешается без промедления.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник среди хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» сообщило, что организация не публиковала официальных заявлений о планах атаковать американские корабли в Красном море в поддержку Ирана.

22 марта газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) от вступления в войну в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран заявил о контроле над небом Израиля.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
