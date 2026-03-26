Буданов высказался об обмене пленными с Россией

Буданов: на Пасху может состояться большой обмен пленными с Россией

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности), выразил оптимизм относительно проведения масштабного обмена пленными с Россией к празднику Пасхи. Об этом он сообщил в интервью «Новости.LIVE», опубликованном на YouTube-канале.

«Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все станем свидетелями крупного обмена. А мы сделаем для этого все необходимое», – заявил Буданов.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 6 марта и прошел по формуле «300 на 300». Министерство обороны России отметило, что в организации возвращения российских военнослужащих гуманитарную помощь оказали Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты, выступившие в качестве посредников.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «чудовищных масштабах» издевательств над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.