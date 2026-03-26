Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Буданов высказался об обмене пленными с Россией

Буданов: на Пасху может состояться большой обмен пленными с Россией
V_Zelenskiy_official/Telegram

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности), выразил оптимизм относительно проведения масштабного обмена пленными с Россией к празднику Пасхи. Об этом он сообщил в интервью «Новости.LIVE», опубликованном на YouTube-канале.

«Переговоры продолжаются, и новые обмены состоятся. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все станем свидетелями крупного обмена. А мы сделаем для этого все необходимое», – заявил Буданов.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 6 марта и прошел по формуле «300 на 300». Министерство обороны России отметило, что в организации возвращения российских военнослужащих гуманитарную помощь оказали Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты, выступившие в качестве посредников.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «чудовищных масштабах» издевательств над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
