В МИД России заявили о чудовищных масштабах зверств Киева против пленных

Издевательства над попавшими в плен ВСУ российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Нацистская сущность киевского режима проявляется не только в плохо скрываемой, а если называть вещи своими именами, активно демонстрируемой любви его лидеров к символике Третьего рейха, но, конечно, и в бесчеловечном отношении к раненым», — сказала она.

По словам дипломата, подробности, которыми поделились военные армии РФ, вернувшиеся из плена, могут «привести в ужас даже самых прожженных циников». Она отметила, что для многих украинских врачей «стало рутиной» намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование российских военнопленных в качестве тренажера для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям.

Также Захарова подчеркнула, что зверства украинской стороны по отношению к пленным бойцам ВС России являются военными преступлениями, которые не имеют срока давности. Отвечать за них будут представители властей Украины и руководители медицинских учреждений в этой стране, которые отдавали преступные приказы, так и так называемые врачи-исполнители, добавила дипломат.

В феврале пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов рассказал, что командование ВСУ запретило подчиненным брать в плен российских военнослужащих.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

 
