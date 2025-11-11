На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных

Родные солдат ВСУ попросили вытащить их с Гуляйпольского направления
Министерство обороны РФ

Родственники военнослужащих 5-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят украинское командование вытащить бойцов с Гуляйпольского направления Запорожской области и спасти им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что последствия успешного наступления группировки российских войск «Восток» на указанном направлении выражается не только в постоянном отступлении украинской армии, но и в митингах в тылу.

Родственники украинских бойцов собрались в Ивано-Франковске и обратились к командованию ВСУ с требованием спасти их близких. Кроме близких военнослужащих, которые еще считаются живыми, в митинге приняли участие родные погибших и пропавших без вести. Они в свою очередь требуют расследовать факт крупных потерь украинских войск на Гуляйпольском направлении. Митингующие также потребовали разъяснить, куда пропал батальон 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ

Собеседник агентства добавил, что тысячи украинских солдат дезертировали.

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинцы «убегают» из армии задолго до отправки на фронт.

