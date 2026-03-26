ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор

Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ходе атаки на Херсонскую область повредили Братолюбовский элеватор, который считается одним из крупнейших в Европе. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Горностаевского округа, где и находится объект.

«Повреждено здание элеватора в селе Константиновка и вышка мобильной связи в поселке городского типа Горностаевка», — говорится в заявлении.

Власти отметили, что 24 и 25 марта в округе зафиксировали 49 артиллерийских ударов и 57 атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целями стали населенные пункты Горностаевка, Заводовка и Каиры.

Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 25 марта над территорией Ленинградской области сбили более полусотни украинских БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате атаки в порту Усть-Луга начался пожар.

Следующей ночью Ленобласть вновь подверглась налету беспилотников — средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 20 целей. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне выявили повреждения.

26 марта правительство региона сообщило о локализации возгораний в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе. Сейчас на объектах продолжается контролируемое горение нефтепродуктов.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по машине в Белгородской области.

 
