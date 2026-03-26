В Конгрессе США опровергли сообщения о проведении наземной операцию в Иране

США не намерены начинать наземную операцию в Иране. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, передает Newsweek.

«Наращивание численности войск отличается от наземной [операции]. У нас никаких войск на земле нет, не думаю, что намерение состоит в этом. <...> Я думаю, это сигнал Ирану, что ему нужно собраться с мыслями. Нам нужно быстро разрешить ситуацию», — сказал он.

Заявление было сделано после того, как журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе сообщил, что США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, и она может начаться в ближайшее время.

До этого сообщалось, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.