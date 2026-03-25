Келлог призвал США захватить иранский остров Харк

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

«Послушайте, нам нужно действовать так, как это делали римляне. <…> Знаете, нужно разместить свои легионы на земле, чтобы обеспечить безопасность территории и <…> открыть [Ормузский] пролив», — сказал Келлог.

По его словам, американские военные готовы открыть нижнюю часть пролива для судоходства, однако «перекрытие экономической артерии» Ирана на острове Харк также имеет решающее значение. Остров является терминалом в Персидском заливе, через который проходит 90 процентов иранского экспорта нефти, подчеркнул Келлог.

«Я уверен в наших военнослужащих, и особенно в Корпусе морской пехоты, что они способны выполнять свою работу. Но я думаю, что это работа, состоящая из двух частей, я просто не думаю, что можно открыть только пролив», — констатировал он.

23 марта газета The New York Times написала, что командование американской армии обсуждало возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. Также CBS News сообщал, что в захвате иранского острова Харк может поучаствовать 2,5 тыс. морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения.

Кроме того, 23 марта израильская газета The Jerusalem Post написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил США на Ближний Восток, так как решение о захвате острова Харк почти принято.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство американцев из-за Ирана.

 
