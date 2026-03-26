США в ближайшее время могут начать наземную операцию в Иране

США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, и она может начаться в ближайшее время. Об этом в соцсети X сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе.

«По меньшей мере три республиканца из конгресса, включая председателей комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената, недвусмысленно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и может начаться в ближайшее время», — написал Уорд.

23 марта газета The New York Times сообщала, что командование американской армии обсуждало возможность переброски на Ближний Восток воздушного десанта численностью в бригаду. По данным CBS News, к операции по захвату иранского острова Харк могут привлечь около 2500 морских пехотинцев из 31-го экспедиционного подразделения.

Кроме того, как сообщала израильская газета The Jerusalem Post, США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил в регион, поскольку решение о возможной операции по захвату острова Харк, по информации издания, находится на завершающей стадии.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство американцев из-за Ирана.

 
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
