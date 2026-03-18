Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Александровку в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления освободили населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР.

До этого стало известно, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка и Яровая в ДНР.

16 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также сообщил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции российская армия продвигается по всем направлениям.

Ранее российские военные разбомбили штаб ВСУ во время совещания.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!