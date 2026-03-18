Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александровку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления освободили населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР.

До этого стало известно, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка и Яровая в ДНР.

16 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также сообщил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции российская армия продвигается по всем направлениям.

Ранее российские военные разбомбили штаб ВСУ во время совещания.