Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил Кореняко.

Несколько часов назад ограничения на полеты самолетов в аэропортах Иваново и Ярославля были отменены. Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Чаще всего их вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе.

Накануне аналогичные ограничения вводились в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово, а в Шереметьево и Внуково полеты выполнялись по согласованию с соответствующими органами. Позже эти ограничения были сняты.

Ранее аэропорт Саратова приостановил полеты.