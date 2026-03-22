Два аэропорта России вернулись к полноценной работе

Ограничения на полеты самолетов в аэропортах Иваново и Ярославля отменены с 1:03. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, в ивановском аэропорту Южный самолеты не принимали и не отправляли с 20:48 21 марта, а в ярославской Туношне — с 18:36.

До этого российское Минобороны заявило о нейтрализации над регионами РФ 66 дронов противника. Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали БПЛА в период с 20:00 до 23:00 над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Крымом и Московским регионом.

А в ночь на 22 марта в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.