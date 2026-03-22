Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке в случае, если будет атакована топливная и энергетическая инфраструктура исламской республики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командование иранскими вооруженными силами.

«Объединенное командование вооруженных сил Ирана заявило, что в случае атак на топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана вся принадлежащая США энергетическая инфраструктура в регионе станет целью», — говорится в сообщении.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни.

21 марта иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций.