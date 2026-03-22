В Оренбургской области объявили режим опасности БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.

Во время режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется покинуть улицы, вернуться домой. Тем, кто уже в домах, рекомендуется отойти подальше от окон.

21 марта в Уфе беспилотники врезались в многоквартирный дом, повредив крышу и несколько квартир. По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что дом еще не введен в эксплуатацию и в нем никто не проживает.

В ночь на 21 марта над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Ранее два человека пострадали при атаке беспилотников в Саратове.