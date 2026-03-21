Назван тип дронов, ударивших по дому в Уфе

Башкирию атаковали беспилотники типа «Лютый», которые запускали из Черниговской и Харьковской областей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как уточняет источник, большую часть дронов удалось сбить на границе с Белгородской и Курской областями. Однако несколько аппаратов достигли Уфы — их направили в многоквартирный дом.

Утром 21 марта беспилотники врезались в новостройку, повредив крышу и несколько квартир. В результате пострадали два человека — строители, работавшие на объекте. Госпитализация им не потребовалась, пожар на месте был оперативно потушен.

Очевидцы сообщили, что около 09:20 утра услышали громкий звук, после чего над зданием появился дым. При этом дом еще не введен в эксплуатацию и не заселен.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Уфы остается закрытым уже два часа.

За прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Они были сбиты над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.