Эксперт назвал угрозы Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив попыткой напомнить о себе

Предупреждение о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива — попытка Йемена напомнить о себе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-востоковед Николай Севостьянов. Он напомнил, что многие задаются вопросом, куда делись хуситы, которые стреляли по кораблям в этой водной артерии в 2023-2024 годах.

«Пока мы никаких действий со стороны хуситов, прямо скажем, не видим, и данное заявление тоже на перспективу. Они говорят о том, что вступят в бой в нужный момент, в тот момент, который сочтут подходящим. А когда такой момент наступит, они не объясняют», — отметил эксперт.

Йемен действительно может создать угрозу судоходству в проливе, но вряд ли это будет полное блокирование, поскольку ресурсы хуситов ограничены, добавил он.

Накануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр сообщил, что государство может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для прохода кораблей США и Израиля.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между юго-западной частью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).

Ранее правительство Йемена ушло в отставку.

 
