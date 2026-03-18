Трафик судов через Ормузский пролив сократился в 8 раз после начала войны с Ираном

МЭА: всего 10 судов в день проходит через Ормузский пролив с начала конфликта

Трафик судов через Ормузский пролив кратно снизился после начала конфликта США и Израиля против Ирана. Об этом свидетельствует интерактивная карта Международного энергетического агентства (МЭА).

Если с 1 января по 27 февраля по Ормузскому проливу в сутки проходили в среднем 84 судна, то теперь всего 10. Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тысяч тонн. Основную часть грузов составляют энергоносители — около 70%. Сухие грузы занимает почти 16%, а контейнеры — 13%.

При этом трафик через другие водные пути на Ближнем Востоке практически не изменился. В частности, через Суэцкий канал проходит 39 судов в сутки, через Баб-эль-Мандебский пролив — 30 судов.

До этого экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей подсказал США, как разблокировать движение судов по Ормузскому проливу. По его словам, Вашингтон может провести через него свой авианосец Gerald R. Ford, сопровождать который могут несколько кораблей военно-морского флота Израиля. Мюррей считает, что «все будут очень впечатлены», если США удастся это сделать.

Ормузский пролив фактически закрыт для прохода судов с начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Через него проходит около 20% всей морской торговли нефтью.

Ранее в Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив.